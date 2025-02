Iodonna.it - Alla Milano Fashion Week AI 2025/26 sfilano quelli che saranno i trend capelli della prossima stagione. Da tessiture curly a trecce preziose, i best look

Leggi su Iodonna.it

Struttura, texture e volume: queste le parole chiave per i, il prossimo autunno inverno. Sulle passerelleAI/26, le chiome celebrano il fascino delle epoche passate con hairdal sapore amarcord, spaziando dal Rinascimento agli anni ’70 per evocare una raffinatezza contemporanea. Ecco cosa riorderemo, di queste tendenze. Miriam Leone, frangia corta rétro: nuovo beautyper laAI/26: le tendenzein sfilata Leggi anche ›, Naomi Campbell è la queen super riccia del primo giorno Le chiome blowdry in stile anni ’70 da Gucci e Alberta FerrettiPrima a sfilare durante laAI/26 è la maison Gucci, che in passerella porta lo stile iconico del passato con acconciature dal sapore vintage, texturizzate e in stile anni ’70.