Alla Milano Design Week 2025 IQOS ricostruisce una tipica piazza italiana luogo di incontro e connessioni

Leggi su Gqitalia.it

Si chiama Curious X: Sensoriuml’instzione cheporta: un’audace reinterpretazione della tradizionale– unmultisensoriale dove le persone si incontrano, conversano e si connettono.Il progetto, nato dcollaborazione con Seletti, segna anche il debutto della nuova campagnaCurious X, pensata per offrire esperienze stimolanticommunity di consumatori adulti del brand.Attraverso un’instzione multipiattaforma, che include tecnologie dinamiche e una tela digitale in continua evoluzione, lasi trasforma dal giornonotte in un archivio diumane, voci e figure di chi passa attraverso la mostra. Rendendo omaggio alle reinterpretazioni pop tipiche dell'opera di Seletti, Sensoriumtrasforma il pubblico da spettatore a protagonista.