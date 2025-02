Ilfattoquotidiano.it - Alla Cop16 di Roma scelta la strategia per finanziare la biodiversità: su cosa è stato raggiunto l’accordo e cosa manca nel testo

Il secondo round della Cop 16 sullasi chiude con un accordo finanziario – 200 miliardi di dollari l’anno da mobilitare al 2030 – che rischiava di saltare, così come si era temuto a Cali, in Colombia. Non è accaduto, anche se restano una serie di interrogativi aperti da cui dipenderà l’effettivo funzionamento del nuovo meccanismo finanziario che dovrà essere adottato nel 2028. A, per esempio, la Conferenza delle Parti rinvia la discussione sulla creazione di un nuovo fondo, ostacolata da diversi Paesi ricchi, ma approva un pacchetto di indicatori per misurare i progressi. E ce n’è bisogno dato che finora non si sta rispettando la tabella di marcia sui finanziamenti destinati ai Paesi poveri.Cop della Capitale, che si è svolta nella sede della Fao, la presenza del governo italiano non è stata, però, quella che ci si sarebbe aspettati dal Paese che ha ospitato il vertice.