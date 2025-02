Bergamonews.it - Alla ChorusLife Arena l’unica data italiana del “People Watching Tour” di Sam Fender

Bergamo.del2025 di Samavrà luogodi Bergamo, il nuovo palazzetto della città. L’appuntamento è giovedì 13 marzo alle 21: i biglietti sono disponibili in anteprima per i fan che pre-ordinano l’album e anche i follower su Spotify possono accedereprevendita. Le vendite generali apriranno sui circuiti ufficiali Ticketone e Ticketmaster alle 11 di venerdì 25 ottobre.Ildel giovane chitarrista e cantautore, che nel 2023 aveva aperto i concerti di Bruce Springsteen and The E Street Band a Ferrara e Roma, prenderà il via da Dublino il 2 dicembre e proseguirà nel Regno Unito durante l’inverno – inclusa un concertoO2di Londra – per poi riprendere in primavera all’Olympia di Parigi e viaggiare attraverso il continente prima di passare da Bergamo e concludersiForest Nationaldi Bruxelles.