Ilrestodelcarlino.it - Alla Berco ancora sciopero. E qualcuno lavora di notte

Un nuovo, forte appello all’unità ecoesione nella mobilitazione è stato lanciato nella mattinata di ieri dai componenti delle Rsu Fim, Fiom e Uilm dinanzi atori etrici diin presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento copparese. E hanno annunciato una nuova azione forte anche per la giornata odierna, "a fronte dei comportamenti irrispettosi da parte di alcuni preposti e responsabili – spiegano in una nota i rappresentanti deitori - che, in maniera furtiva e senza alcun rispetto per la nostra lotta, entrano diperre durante lo". Secondo le Rsu, "questo dimostra che le mobilitazioni messe in campo a scacchiera e a chiusura totale hanno avuto efficacia. Queste azioni adottate dall’azienda minano ulteriormente lo stato d’animo deitori che fino ad oggi hanno condotto una mobilitazione responsabile come già illustrato in occasione del recente incontro tenutosi in Prefettura.