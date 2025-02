Movieplayer.it - Alicia Vikander entra nel cast del nuovo film di M. Night Shyamalan

Leggi su Movieplayer.it

La star di Tomb Raider,, si unisce aldel prossimodi M., intitolato provvisoriamente Remain. Sono emerse nuove informazioni sul prossimo progetto cinematografico di M.. Secondo quanto riportato da World of Reel,ha appena aderito aldel, che ora porta il titolo provvisorio Remain.sarà la protagonista della pellicola, al fianco di Jake Gyllenhaal, che ha recentemente confermato la sua partecipazione al progetto il mese scorso. Questosegnerà la prima collaborazione tra. L'attrice svedese è conosciuta per i suoi ruoli in Testament of Youth, Ex Machina e The Danish Girl, per il quale ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Recentemente, ha recitato .