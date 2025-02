Fanpage.it - Alexa diventa a pagamento: quanto costa la versione plus del nuovo assistente virtuale di Amazon

Leggi su Fanpage.it

Ilnon sarà solo unaevoluta di, punta infatti sulla personalizzazione. Sarà in grado di ordinare la cena, memorizzare le preferenze dei clienti e inviare mail. Al momento è disponibile solo in lingua inglese, presto arriverà anche in Italia.