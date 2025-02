Lapresse.it - Alessia Pifferi, Pg Milano: “Inammissibili atti inchiesta bis su psicologhe”

La Procura generale disi oppone all’ingresso nel processo d’appello a carico dideglidell’bis sulleperché è una richiesta “inammissibile, tardiva ed effettuata in modo anomalo da chi non ha titolo per interloquire in questo processo di secondo grado”. Lo ha detto la sostituta procuratrice generale Lucilla Tontodonati nell’aula della Corte d’assise d’appello, dove è in corso l’udienza per il conferimento dell’incarico per la nuova perizia psichiatrica sulla 38enne, condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana.Il riferimento è al deposito effettuato dal pm Francesco De Tommasi, che in primo grado ha rappresentato l’accusa, deglie delle informative della polizia penitenziaria del fascicolo chiuso il 24 gennaio in cui sono indagati per falso e favoreggiamento la legale di, avvocataPontenani, il suo consulente psichiatrico, Marco Garbarini, e 5dell’Asst Santi Paolo e Carlo dell’Unità operativa di psicologia clinica nel settore penitenziario.