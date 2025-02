Ilfattoquotidiano.it - Alessia Pifferi, nominati tre esperti per la perizia psichiatrica. Avranno 90 giorni per i test sull’imputata

Dopo la decisione a sorpresa dello scorso 10 febbraio, la Corte d’assise d’Appello di Milano ha nominato tre nuovi periti psichiatrici nel processo di secondo grado a carico di, la donna condannata all’ergastolo in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, abbandonata per seimentre lei era con il fidanzato.Glichetempo fino a fine giugno per depositare il loro elaborato. Si tratta dello psichiatra bresciano, Giacomo Francesco Filippini, la professoressa di Neuropsicologia e scienze cognitive dell’Università Bicocca, Nadia Bolognini, e lo specialista in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Stefano Benzoni. I periti dovranno accertare se la 38enne “sia affetta da patologie psichiatriche” e “alterazioni clinicamente significative della sfera cognitiva” tali da avere “interferito sulla capacità di intendere e di volere escludendola del tutto o scemandola gravemente” al momento dei fatti e nelle due occasioni precedenti in cui la bimba è stata abbandonata in casa sopravvivendo (dal 2 al 4 luglio e dall’8 all’11 luglio dello stesso anno).