Thesocialpost.it - Alessia Pifferi, la denuncia: «Io picchiata in carcere dalle altre detenute, ho quattro punti di sutura in faccia»

Leggi su Thesocialpost.it

Nuovi sviluppi nell’udienza d’Appello di, la donna condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana, la bimba di 18 mesi lasciata morire di fame e sete a Milano nel luglio 2022. La 38enne ha riferito di essere stata aggredita daneldi Vigevano, riportando una ferita al volto che ha richiestodi. Per questo motivo, non si è presentata in aula.Sebbene non sia stato formalmente invocato il legittimo impedimento, come riportato da Il Corriere della Sera,ha dichiarato che l’aggressione è avvenuta nei giorni precedenti. Non sarebbe la prima volta che la donna subisce violenze: già nell’udienza del 12 aprile scorso aveva raccontato di essere oggetto di insulti e minacce da parte delle, che la definiscono “mostro” e “assassina”.