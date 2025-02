Ilgiorno.it - Alessia Pifferi e la nuova perizia psichiatrica, nominato il pool di periti: il primo incontro il 26 marzo

Milano, 28 febbraio 2025 – È stato fissato per il prossimo 26il, nel carcere di Vigevano, tra gli specialisti che si occuperanno delladisposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano e, la 38enne condannata ingrado per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, a Milano. La 38enneè stata condannata all’ergastolo ingrado Oggi i giudici hannoildi: lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la neuropsicologa Nadia Bolognini e il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni. Specialista, quest'ultimo,in quanto il quesito posto dai giudici oltre che sulla capacita' di intendere e di volere verte anche sull'analisi dell'infanzia di(oggi non presente in aula in quanto ha subito un'aggressione da parte di una detenuta nel carcere di Vigevano) e su eventuali traumi che potrebbero aver influito sul suo percorso di crescita.