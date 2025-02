Davidemaggio.it - Alessandro Ciacci vince LOL Talent Show

La quinta edizione di LOL – chi ride è fuori ha il suo decimo, nonché ultimo, concorrente:. Il comico si unisce di diritto al cast di LOL 5 avendo vinto la seconda edizione di LOL– chi ride è dentro, lo spin off dedicato alla scoperta di nuovi comici. Ad eleggere, la giuria composta da Elio, Katia Follesa e Lillo, il pubblico del Teatro Brancaccio di Roma e un gruppo di influencer presenti in sala. Nelle quattro puntate – disponibili da oggi, giovedì 27 febbraio, su Prime Video – il Mago Forrest ha presentato le esibizioni dei dieci concorrenti in gara. Nell’ultimo episodio, i quattro finalisti si sono giocati la vittoria cercando di far ridere trattenendo le risate, in pratica simulando il vero LOL. Le eliminazioni, però, sono state decretate dalla giuria in base a chi trovavano più idoneo per partecipare e battersi con i comici vip a LOL.