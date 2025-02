Isaechia.it - Alessandro Basciano, disposto il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni ma il provvedimento resta sospeso

Nelle scorse ore il Tribunale del Riesame di Milano haild’perin seguito alla denuncia per stalking. Tale, però, è al momento. I motivi sono stati spiegati a Fanpage dall’avvocato dell’ex gieffino Leonardo D’Erasmo.Ecco quanto si legge sulle pagine del magazine:Ilnon è esecutivo perchéper consentire al deejay di fare ricorso in Cassazione. Nel caso in cui ild’dovesse diventare definitivo, il 35enne dovrà indossare un braccialetto elettronico abbinato a quello di, che farà scattare un allarme nel caso in cui ilvenisse violato.Se dovesse rifiutare di indossarlo o non ci fosse la possibilità tecnica che lo possa indossare, scatteranno gli arresti domiciliari.