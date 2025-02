Biccy.it - Alda D’Eusanio, scivolone su Alberto Castagna nel ventennale della morte

è morto il 1º marzo 2005 all’età di 59 anni a causa di un aneurisma addominale. Quest’anno, a maggio, avrebbe spento 80 candeline. Per celebrare ilsua scomparsa, Caterina Balivo lo ha omaggiato nella puntata odierna de La Volta Buona chiamando fra gli ospiti anche, sua collega di Rai2.I ricordi di, però, hanno creato un po’ di tensione in studio perché la giornalista ha dichiarato, in ben due momenti diversi, che l’uomo è morto portandosi nella tomba numerosi debiti. “era la persona più generosa e divertente che io abbia mai conosciuto, è sempre stato uno sciupa-femmine, si definiva un povero col metabolismo da ricco perché tutte le donne le voleva portare in ristoranti costosi, così veniva da noi e ci chiedeva ‘mi presti 50 mila lire?’, era una forzanatura“.