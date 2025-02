Laprimapagina.it - “Alabastro” è il nuovo singolo dei Folkstone

Leggi su Laprimapagina.it

Da venerdì 28 febbraio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildei, che anticipa il doppio album “NATURA MORTA” in uscita il 21 marzo.Il brano “” combina pive scozzesi e batteria per forgiare un ritmo granitico ed incalzante, mentre uno scenario immaginifico di sogno e perdizione disegna questoquadro che farà navigare l’ascoltatore tra musica ed immagini oltre ogni confine. Abbiamo cuori randagi che mal si adeguano a mondi comandati da oro e piombo.Commenta la band a proposito della nuova release: “Quando le forme non hanno più linee ed il pensiero è perso tra le vie di Babilonia, il cuore di luminososi specchia nelle stelle e naviga”. Il videoclip di “”, scritto da Roberta Rota e Lorenzo Marchesi, rispettivamente cornamusa e frontman della band, è stato girato nell’ammaliante cornice del locale, nonché chiesa sconsacrata, “Diavolo Rosso” nel cuore di Asti.