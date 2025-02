Lanotiziagiornale.it - Al via i negoziati di pace per Gaza ma Netanyahu sfida ancora Hamas

Ormai archiviata con successo, seppur con non pochi intoppi, la prima fase del cessate il fuoco atrae Israele, che terminerà ufficialmente domani, si torna finalmente a parlare della ripresa deidiper programmare il secondo step dell’intesa. Dopo un lungo tentennamento, il primo ministro Benjaminha annunciato che in giornata arriverà al Cairo, in Egitto, la squadra negoziale di Tel Aviv per discutere l’eventuale estensione della tregua.Una trattativa che sembrava in bilico, ma che si è sbloccata dopo che le parti, come concordato nei giorni scorsi, hanno completato lo scambio previsto per la prima fase del cessate il fuoco: altri ostaggi israeliani in cambio di 640 detenuti palestinesi, 600 dei quali avrebbero dovuto essere liberati già sabato scorso, ma che erano stati trattenuti dacome forma di ritorsione contro i macabri teatrini di