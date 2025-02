Movieplayer.it - Al Pacino nel thriller Dead Man’s Wire di Gus Van Sant: il nuovo film con Bill Skarsgård e Colman Domingo

Leggi su Movieplayer.it

Alsi unisce al cast del prossimodel candidato all'Oscar Gus VanMan's. Il leggendario attore premio Oscar Alè stato recentemente annunciato come parte del cast delcon ostaggiMan's, diretto dal pluricandidato all'Oscar Gus Van. Ilsegna una nuova e attesa collaborazione tra due grandi nomi del cinema, conche si unisce ad altri talentuosi attori, tra cui, Dacre Montgomery, Myha'la, Cary Elwes e, che sono stati già confermati per il progetto. La sceneggiatura diMan'sè stata scritta da Austin Kolodney e racconta una storia avvincente, ricca di tensione e dramma. Ilprende il via nel .