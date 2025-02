Ilrestodelcarlino.it - AirPods 4 di Apple al minimo storico su Amazon: sconto del 13%, pochi pezzi disponibili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli4 sono finalmentee offrono un mix perfetto di design raffinato, qualità audio avanzata e comodità d’uso. Con un nuovo chip H2, il supporto all’audio spaziale personalizzato, una batteria che dura fino a 24 ore e una resistenza migliorata all’acqua e al sudore, questi auricolari rappresentano la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza audio premium senza fili. E ora, grazie allodel 13% su, puoi portarli a casa a soli 129€, un prezzo imperdibile per uno dei dispositivi più amati dagli utenti. Acquistali adesso al miglior prezzo4: Comfort, qualità audio e autonomia migliorata in offerta suGrazie al Chip H2, gli4 garantiscono una qualità audio ancora più dettagliata, con bassi più profondi e alti più nitidi.