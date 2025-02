Ilrestodelcarlino.it - Agricoltori, la protesta a Pesaro: corteo notturno dei trattori, la gente per strada fa il tifo

, 28 febbraio 2025 – Sono tornati a marciare con i loronel cuore della città, glidella nostra provincia, che da settimane organizzano presidi e manifestazioni per richiedere un prezzo del grano più equo, tutelare le loro attività e il prodotto made in Italy. E lo hanno fatto con un nuovoin notturna, che ha visto impiegati una sessantina di, partiti intorno alle 20 dal presidio organizzato questa volta a Chiusa di Ginestreto. Dopo aver percorso la Montelabbatese, come da programma i mezzi hanno inforcato via Giolitti, per proseguire poi verso il centro e la zona mare e rientrare alla base. Unche ha coinvolto anche alcuni cittadini, che al passaggio deie richiamati dal suono dei loro clacson si sono affacciati ai balconi, tra la curiosità e la solidarietà per gli