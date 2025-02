Agghiacciante Grande Fratello le immagini choc di Lorenzo contro Shaila Pubblico infuriato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al, la relazione traGatta eSpolverato è finita. Dopo quattro mesi di relazione, le incomprensioni e le gelosie sono culminate in una sfuriata del modello milanese di cui ormai si parla da qualche giorno. “La storia è terminata perché io, in primis, non mi sono messo in gioco, avrei dovuto fidarmi di più della persona che avevo accanto, non mi sono mai affidato totalmente a lei, se magari avevo bisogno dinon glielo dicevo e, poi, quando avevo voglia di stare da solo, comunque non riuscivo a farglielo capire”, ha dettodurante la diretta andata in onda giovedì 27 febbraio.Alfonso Signorini ha fatto notare ache la storia conè malata: “, te lo devo proprio dire, la vostra è una storia malata”. “Non stiamo più insieme perché non ce la facciamo più, magari ci abbiamo anche provato ma ci sono troppe cose che non vanno bene”, ha risposto, che poi ha deciso di chiudere la relazione con il fidanzato.