AEW | Leyla Hirsch verso l’addio

Nelle scorse settimane, il roster della AEW ha subito diversi cambiamenti: sono stati confermati gli addii di tre grandi scontenti come Miro, Malakai Black e soprattutto Ricky Starks, che ha cambiato il suo nome in Saints e ha già debuttato per la NXT. Ma i tre non sono gli unici wrestler ad abbandonare la federazione di Tony Khan.Niente rinnovo di contrattoCome riportato da Mike Johnson di PW Insider, infatti, la AEW avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di, in scadenza il 28 febbraio. L’atleta russa quindi sarà libera di lottare in altre federazioni a partire dall’1 marzo.aveva debuttato in AEW nel 2020, ricevendo anche un discreto push e sfidando Kamille per la cintura femminile della NWA mentre era sotto contratto con la federazione di Jacksonville.