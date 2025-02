Zonawrestling.net - AEW: Leyla Hirsch non è più sotto contratto con la compagnia

non è piùcon la AEW poiché il suoè scaduto. Domani diventerà un free agent. Lavorava con la AEW con un accordo per apparizione dal 2020 e poi ha firmato unil 1° marzo 2021. Non è apparsa in AEW TV da giugno e il suo ultimo match è stato a Final Battle il 20 dicembre.