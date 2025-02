Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto, scuole di volo e il turismo decolla

di Maria Silvia Cabri "Chi ha provato ilcamminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole tornare". La frase di Leonardo da Vinci esprime pienamente quello che è lo spirito che anima i soci e gli appassionati che frequentano l’civile statale ‘Giulio Paolucci’ di Pavullo del Frignano, situato in località ‘I Piani di Pavullo ‘, a circa 2 chilometri a sud del capoluogo. Una passione che ha radici centenarie: nel primo dopoguerra, infatti, per la particolare morfologia e per le favorevoli condizioni meteorologiche, questa zona ha suscitato l’interesse di Luigi Teichfuss e Umberto Nannini, appassionati di aeronautica e in particolare dela Vela. Così nel 1923 sono iniziati i primi lavori di sistemazione e ben presto l’è diventato la prima sede della Scuola d’Italia per ila Vela, nonché punto di riferimento nazionale per la Regia Aeronautica.