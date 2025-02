Thesocialpost.it - Aereo precipita all’improvviso e si schianta: dramma in Italia, impatto spaventoso

Unultraleggero è decollato di prima mattina da Alzate Brianza, in provincia di Como, durante una splendida giornata di sole. Tuttavia, qualcosa è andato storto durante il volo “a vela”, per motivi ancora da chiarire. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 8:30 di venerdì e sono dovuti intervenire nelle montagne di Cino, in Valtellina (provincia di Sondrio), dove l’aliante èto, finendo capovolto in un bosco.A bordo c’erano due persone, un uomo di 58 anni e una donna di 43, entrambi residenti in Brianza. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarli dalla carlinga, dove si trovavano a testa in giù, miracolosamente vivi. Uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, mentre l’altro, che ha riportato lesioni meno gravi, ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato portato al pronto soccorso in ambulanza.