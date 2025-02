Lanotiziagiornale.it - Adesione record allo sciopero delle toghe, dai magistrati una prova di forza contro la riforma Nordio

Chi si aspettava una rottura del fronte della magistratura, ieri è rimasto fortemente deluso. È stata infatti altissima l’proclamato dall’Associazione nazionalelasulla separazionecarriere e, soprattutto, in difesa della Costituzione.Un’oltre l’80%A Milano hanno incrociato le braccia 9su 10, l’86,5 % a Torino, l’80% a Roma e il 75% a Napoli. Ma è nei tribunali più piccoli che si sono toccate punte, come a Gorizia, dove l’è stata del 100%. Insomma, se iitaliani volevano lanciare un messaggio di compattezza – indipendentemente dalle correnti – al governo Meloni, ci sono riusciti. Ampiamente.Parodi (Anm): “Una battaglia per i cittadini”“La situazione attuale è difficile non solo per questa, ma per quello che c’è dietro: un’immagine fortemente negativa e ingiusta deiitaliani”, ha dichiarato il presidente dell’Anm Cesare Parodi da Roma, dove ha partecipato al flash mob davanti alla Corte di Cassazione e poi all’assemblea pubblica al Cinema Adriano.