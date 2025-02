Tvplay.it - Addio Thiago Motta, arriva un altro ex Inter: sorpresa totale in casa Juve

Il futuro disembra essere appeso ad un filo e l’allenatore potrebbe partire anche con il quarto posto in classifica.Dopo un mercato quasi faraonico insi aspettavano bendae invece la società bianconera si ritrova con una squadra praticamente senza veri obiettivi già al termine di Febbraio. Per il campionato c’è ancora qualche speranza o meglio ci vorrebbe un miracolo che al momento appare come una possibilità piuttosto remota.unexin(Lapresse) TvPlayOvviamente aservirà assolutamente almeno il quarto posto ma c’è il rischio che anche questo non potrebbe bastare e il tecnico oriundo continua a vedere il suo futuro in forte bilico. Nelle ultime ore sono nati nuovi incredibili rumors ma il club bianconero valuterà il tecnico fino a fine stagione e poi deciderà il da farsi.