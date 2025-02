Addio Skype Microsoft volta pagina e invita gli utenti a migrare su Teams | Nuovi servizi e opportunità

Leggi su Open.online

Il 5 maggio 2025 sarà l’ultimo giorno di operatività perha infatti annunciato ufficialmente la chiusura della storica piattaforma di videochiamate «per concentrarsi su, il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione». La motivazione fornita dal colosso statunitense, insomma, è il tentativo di concentrare gli sforzi sull’applicazione che al momento sta dando maggior soddisfazione. La decisione di chiuderesegna la fine di un’epoca durata 22 anni. La decisione di: «più evoluto»Una semplice decisione di marketing, quella di. Sia perché si tratta di preferire una piattaforma più evoluta, sia perché in fin dei conti all’azienda conviene investire sui prodotti che portano più guadagno. Nata nel 2003 in Estonia per iniziativa di un gruppo di imprenditori e sviluppatori del Nord Europa, per lungo tempoè stata l’unica piattaforma a permettere le videochiamate tra persone, rivoluzionando di fatto il settore telefonico.