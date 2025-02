Udinetoday.it - Addio a Vanni Persello, re delle notti friulane

Leggi su Udinetoday.it

"La mia generazione non si dimenticherà di te". È solo uno dei tanti messaggi pubblicati sui social alla notizia della morte di, per anni gestore della discoteca La Grotta di Artegna. Un uomo che ha fatto la storia del mondodiscoteche in Friuli Venezia Giulia.ha.