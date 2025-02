Ilgiorno.it - Addio a Paolo Valentini, l’Alberto da Giussano 2023

Tragedia a Sant’Antioco:si accascia e muore sotto gli occhi dei passanti. Un dramma ha colpito l’ambiente del Palio legnanese ed il varesotto:, 60 anni, è morto sotto gli occhi increduli dei passanti, accasciandosi senza vita sul lungomare di Sant’Antioco, in Sardegna. Nato nel 1964 a Gallarate e cresciuto nella brughiera,ha dedicato la sua vita ai cavalli. Per anni ha gestito la Scuderia San Gallo, un’antica cascina del 1600 a Casorate Sempione, trasformandola in un punto di riferimento per gli amanti dell’equitazione., era noto anche a Legnano per il suo ruolo nel Palio del, quando era stato scelto per interpretare il leggendario condottiero Alberto da, guidando la Compagnia della Morte. Da un anno si era trasferito a Sant’Antioco.