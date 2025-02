Quotidiano.net - Addio a Gene Hackman. Era il duro di Hollywood. La sua morte è "sospetta"

Bogani Sono stati trovati morti, nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. Lui,, 95 anni, attore roccioso, due volte premio Oscar. Lei, Betsy Arakawa, pianista 63enne. E anche uno dei loro tre cani. Quando la polizia li ha trovati, in due camere separate, i cadaveri erano lì "da diverso tempo, in avanzato stato di decomposizione"., in tuta e pantofole, era steso per terra in un ingressino "come se fosse caduto di schianto", accanto a lui gli occhiali da sole e un bastone. Il corpo della moglie in bagno, intorno pillole cadute da un flacone di farmaci. La polizia, a parte la fuga di monossido ipotizzata dalla famiglia, non esclude nulla:accidentale, oppure omicidio/suicidio. "Non ci sono segni immediati di un atto criminale – dice la polizia – ma questo non è stato ancora escluso".