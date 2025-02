Anteprima24.it - Addio a Carla D’Acunto, tantissime persone al funerale della ristoratrice

Tempo di lettura: 2 minuti“e l’idea del suicidio erano due cose lontanissime. Viveva per il figlio e lo ha sempre protetto”. È il commento unanime che ha accompagnato il dolore, lo strazio di tanti tantissimi amici, ristoratori, parenti che questa mattina hanno dato l’ultimo, la titolare del ristorante Mediterraneo morta dopo essere precipitata da un parapetto, in via degli Olmi, a Sala Abbagnano. Nella chiesa Madonna di Fatima a Pastena in prima fila anche Guido Petteruti, il figlio 32 enne diche risulta indagato per istigazione al suicidio dopo che come lui stesso ha ammesso la donna è fuggita via dall’auto in seguito ad un litigio.Tra chi conosceva benenessuno riesce a credere che la donna abbia potuto fare un gesto estremo di disperazione lanciandosi dalla strada mentre per altripotrebbe essere caduta mentre cercava di fuggire forse spaventata dalla reazione di Guido, che ha già precedenti per atteggiamenti violenti, tanto da avere diversi provvedimenti che lo tengono lontano dalla ex moglie e dalle due figlie.