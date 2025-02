Biccy.it - Ada Alberti: oroscopo di marzo 2025, le previsioni di tutti i segni

Mercoledì abbiamo visto l’di Paolo Fox e adesso è il turno di quello della nostra Ada. Dopo averci dato l’generale per tutto il, la famosa astrologa ha rivelato quello che ci aspetta a. Entrate inaspettate, nuovi amore, rapporti chiusi e cambiamenti professionali, vediamo quello che ci aspetta in questo nuovo mese. Sembra che sarà unfortunatissimo per i Pesci e anche per i Gemelli, un po’ meno invece per chi è del segno del Sagittario.Adadi.Ariete, Toro, gemelli.Ariete.Tanta fortuna soprattutto in amore e per quanto riguarda i single.e in generale ilnon sarà privo di amore, anzi, propizierà nuove responsabilità condivise, anche se, come sopra annunciato, non prive di tensioni e contrasti. I single possono concedersi dei rapporti stimolanti anche perché Venere, per i suoi moti retrogradi, transiterà più volte nel vostro segno: periodo top da ora fino al 27, ma poi anche in altri mesi.