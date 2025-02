Anteprima24.it - Acea, al via ‘Generazioni per il futuro’: il nuovo programma di alternanza scuola-lavoro

Tempo di lettura: 2 minutiAl via da oggi il progetto 2025 didel Gruppo, definito dai programmi ministeriali “PCTO” (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Ilformat, denominato “Generazioni per il Futuro”, è dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del. Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS in continuità con i programmi precedenti, ha raggiunto l’ottava edizione e coinvolge circa 350 studenti delle classi IV e V di undici scuole superiori in quattro diverse Regioni in cui il Gruppo è presente: Lazio, Toscana, Umbria, Campania.Il progetto fornisce ai giovani l’opportunità di incontrare da vicino le società del Gruppo presenti sui territori, con l’obiettivo di consentire anche l’approfondimento e la conoscenza delle aziende e dei relativi business.