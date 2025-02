Ilrestodelcarlino.it - "Accordo Ue, nessun problema con l’Italia"

"Il dialogo con, storico e prioritario interlocutore, non è mai venuto meno. Il percorso di associazione all’Ue nasce proprio da una forte e chiara sollecitazione italiana a procedere il tal senso". Il governo fa chiarezza nella ’giungla’ di dubbi che negli ultimi mesi ruotano attorno al percorso negoziale per l’di associazione del Titano con l’Unione Europea. "Le tempistiche per la conclusione dell’restano quelle indicate lo scorso dicembre dalla Commissione Europea – ribadiscono dal Congresso di Stato – che ha confermato il proseguimento del dialogo istituzionale con gli Stati membri sulla base di osservazioni, commenti e domande. È doveroso sottolineare che le osservazioni di natura tecnica, sollevate anche da interlocutori italiani, sono oggetto di approfondimenti da parte degli organi competenti della Commissione".