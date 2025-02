Trevisotoday.it - Abusi su una dipendente, noto imprenditore condannato da 2 anni e quattro mesi

«Non mi aspettavo nulla in termini di quantificazione della pena, per me è importante il principio: il consenso vale, senza consenso i fatti sono da considerare un violenza e una mancanza di rispetto». Alla lettura della sentenza la 40enne che aveva denunciato quelle "avances" non desiderate tira.