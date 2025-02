Ravennatoday.it - Abbiamo provato ad abortire tramite consultorio a Ravenna: ecco com'è andata

Parlare di problematiche nell'interruzione volontaria di gravidanza a ormai 50 anni dall’approvazione della legge che lo riconosce in Italia come diritto sembra paradossale. Ma non lo è, perché i tentativi che mirano a ostacolare il percorso delle donne che scelgono l’aborto continuano a farsi.