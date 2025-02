Ilgiorno.it - "Abbiamo bisogno di più risorse"

Leggi su Ilgiorno.it

A livello di distretto (Bergamo rientra in quello di Brescia, che comprende i tribunali di Mantova e Cremona) l’adesione allo sciopero ha toccato l’80 per cento. Ieri nell’aula di Corte d’assise, al tribunale di via Borfuro, si è tenuta un’assemblea aperta, per spiegare ai cittadini i motivi della protesta, in collegamento con Brescia. A riassumere i motivi dell’astensione è il pm della procura di Bergamo, Carmen Santoro, rappresentante della sottosezione di Bergamo dell’Anm (Associazione nazionale magistrati): "La magistratura associa questa astensione collettiva dall’attività di udienza, eccettuate quelle indifferibili o urgenti, perché ritiene che il progetto di riforma costituzionale, per il quale peraltro c’è una accelerazione in corso, che comporterà una separazione delle funzioni tra pubblici ministeri e giudici, e quindi delle carriere, sia un qualcosa che toglierà il pubblico ministero dalla giurisdizione.