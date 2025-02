Sbircialanotizia.it - A Trump l’invito di re Carlo: la lettera consegnata dal premier Starmer

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il primo ministro britannico Keirha approfittato della sua visita alla Casa Bianca di ieri per consegnare al presidente Donaldunaufficiale di re, nella quale il sovrano lo invitava a un incontro a Dumfries House o al castello di Balmoral per discutere i dettagli per una successiva visita di Stato . L'articolo Adi re: ladalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.