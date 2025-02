Quotidiano.net - A tempo di musica. Brunori Sas, Geolier e Sfera Ebbasta

È stata amica e stretta collaboratrice di Lucio Dalla, Angela Baraldi, vista di recente nel film documentario ’Dallamericaruso. Il concerto perduto’, che racconta la genesi di ’Caruso’. La cantautrice sarà a Bologna oggi al Locomotiv Club (ore 21.30) per presentare dal vivo il suo nuovo album, ’3021’, uscito per l’etichetta di Francesco De Gregori Caravan, per il quale l’artista ha aperto di recente i concerti. Sempre stasera, alla Tenda di Modena (ore 21), saliranno sul palco i ’Delicatoni’, uno dei gruppi più amati della nuova scena italiana, con un suono che affonda le radici nel funky degli anni ’70, riletto e arricchito di accattivanti melodie pop. Marzo, invece, si apre con la presenza di un musicista che del pop ha fatto la storia, Rick Wakeman, storico tastierista degli Yes e figura di riferimento del cosiddetto ‘progressive’, che mescolava la chitarre rock con le partiture classiche.