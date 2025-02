Puntomagazine.it - A Sorrento, Carnevale “ecologico” coi coriandoli commestibili di Antonio Cafiero

Unpiù dolce: idiventano meringhegrazie a un’idea die MarioContrariamente agli altri anni, questo, tantissimi– tra i simboli della festa più amata dai bambini – non finiranno a terra, ma in bocca.La gustosa novità arriva da, dove il pasticciere delle celebritye il figlio Mario hanno pensato di renderegli inconfondibili cerchietti in carta colorata, che si è soliti lanciare durante questo periodo.“Si tratta di tante minuscole meringhe dalle mille sfumature – spiegano i– che chiunque può realizzare facilmente e in poco tempo anche a casa propria. Servono essenzialmente due ingredienti: 200 grammi di albume d’uovo e mezzo chilo di zucchero, cui va aggiunta qualche goccia di colore alimentare in gel e, volendo, un po’ d’aroma.