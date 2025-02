Ilrestodelcarlino.it - A Santarcangelo 3 nuovi autovelox per frenare chi corre troppo

interventi per potenziare la sicurezza stradale a. Tra le misure, spicca l’installazione di altri 3 VeloCity in strade scelte sulla base delle criticità riscontrate e segnalate dai cittadini. Uno deidispositivi sarà collocato nel tratto di via Scalone compreso tra i civici 749 e 874; uno a Sant’Agata, all’altezza del civico 1.800 di via San Bartolo, uno altro infine a Sant’Ermete, al civico 130 di via Vallechiara. Si aggiungono a quelli già installati in questi anni. Idispositivi VeloCity servono per il rilevamento della velocità e sono compatibili con il dispositivo Trucam, già in dotazione alla polizia locale di Santarncagelo. Quest’ultimo è uno strumento tecnologico di ultima generazione, che offre precisione molto maggiore rispetto ai vecchi apparecchi per rilevare la velocità.