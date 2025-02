Ilfattoquotidiano.it - A place of safety: il viaggio nel Mediterraneo centrale di Kepler-452 è un pezzo di teatro civile

Un orizzonte marino blu scuro, scuro-scuro nel mare e poco meno all’orizzonte, tutto desolatamente vuoto, soltanto con una piccola distesa di giubbotti salvagente ancora vagamente arancioni, in primo piano, e intorno qualche traccia di ipotetici petali rosa di alga: questo scatto di Dario Bosio per Emergency, scelto per il manifesto teatrale, presenta davvero molto bene Aofneldi-452. Andato in scena il penultimo giorno di febbraio, nella sala principale dell’Arena del Sole di Bologna, e accolto con straordinaria commozione, prima ancora degli entusiastici applausi, in standing ovation, dal quasi migliaio di spettatori presenti, è undiassolutamente sconsigliabile. Da evitare.C’è un unico modo di sopportare il peso di questo spettacolo complesso e impegnativo, sul tema tabù dei soccorsi in mare ai migranti, che la compagnia bolognese di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi presenta oggi, fuori tempo massimo, nel mondo dove sembra risuonare soltanto una parola d’ordine, ‘Remigrazione’.