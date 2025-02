Ilrestodelcarlino.it - A Pievepelago Masqueradance per solidarietà

Sabato 1° marzo a, abbinamento tra beneficenza e festa di Carnevale con la quattordicesima edizione di ‘’. L’obiettivo principale della manifestazione è raccogliere fondi a favore di Frignaut e Aseop. La festa è organizzata dall’associazione no-profit ’Bambininsieme’ e dagli ‘Amici di Ricky’ (il gruppo in ricordo del prematuramente scomparso Riccardo Mordini), e avrà inizio alle ore 20.30 presso il Disco-pub ‘Il Globo’ di. Dopo la cena (a prenotazione 3317858915) seguirà il concorso per premiare le maschere più originali; quindi musica coi dj Sbaccio e Silver. Previsto un noleggio costumi presso il bazar di ’Bambininsieme’ in via Roma a. Questa festa si distingue da anni nel panorama appenninico per le finalità benefiche e per l’originalità e attualità dei costumi, legati spesso a fatti e personaggi di recenti cronache (Schettino della nave Concordia, il dittatore Coreano, covid, autovelox e alcoltest ecc.