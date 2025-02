Lanazione.it - A Montevarchi “La Stagione del Popolo”

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Prosegue ala rassegna culturale "Ladel", promossa dalla Cooperativa Progresso Sociale in collaborazione con Arci. Dopo gli eventi dedicati alla memoria e all'inclusione musicale, il prossimo appuntamento sarà stasera alle ore 21 alla Casa deldi via Burzagli con lo spettacolo teatrale "Fallo! Un omaggio a Lenny Bruce", un viaggio attraverso tabù, stereotipi e significati nascosti nella società contemporanea. Lo spettacolo nasce dall'incontro tra Iacopo Braca, mental-coach ed ex membro del collettivo artistico Teatro Sotterraneo, Alessio Martinoli e Filippo Paolasini, attore e drammaturgo. Partendo dall'irriverente e tragica figura di Lenny Bruce, comico americano noto per la sua satira corrosiva e il suo impegno nella libertà di espressione, lo spettacolo si sviluppa come un vero e proprio simposio teatrale, intrecciando cinema, musica, letteratura e attualità.