A lezione di potatura. Corso per agricoltori

Domani, a partire dalle 9, l’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Castagno e l’Associazione Castanicoltori della Garfagnana, ospiterà al Centro di valorizzazione della biodiversità vegetale, una giornata divulgativa die innesto su fruttiferi e castagno. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, compresie buffet. Per iscrizioni è possibile contattare il numero 333.3119780. "Si tratta – spiega uno dei relatori Ivo Poli, vice presidente delle Associazione Città del Castagno e dei Castanicoltori della Garfagnana – di unteorico e pratico aperto a tutti gli appassionati di arboricoltura, professionisti ed hobbisti, per imparare le tecniche die innesto su fruttiferi e castagno e stimolare un nuovo interesse verso l’associazionismo allo scopo di valorizzare il territorio.