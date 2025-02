Formiche.net - A Kursk tornano le truppe nordcoreane. Mosca si gioca il tutto per tutto

Nonostante (e forse a maggior ragione) le manovre diplomatiche in corso tra Stati Uniti e Russia,non accenna a ridurre la pressione sul fronte ucraino, gettando altri soldati nordcoreani nella mischia. Secondo l’Intelligence sudcoreana, Pyongyang avrebbe inviato altre unità, almeno un migliaio, a supporto delle operazioni russe in Ucraina. Dall’ottobre del 2024 la Corea del Nord, che già da tempo riforniva l’esercito russo di munizioni, ha inviato tra gli 11mila e i 13mila militari in supporto alledi, come parte della rinnovata partnership securitaria tra i due Paesi. Queste unità sono andate a ingrossare i ranghi dell’esercito diprincipalmente sul fronte di, dove gli ucraini (seppur con crescente difficoltà) continuano ad occupare territorio russo. Ora, sempre secondo l’Intelligence di Seul, la Russia avrebbe rischierato gli effettivi nordcoreani in quella stessa area dopo “almeno un mese di pausa” per dare nuovo slancio all’offensiva.