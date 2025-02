Primacampania.it - A Città della Scienza iniziato il Carnevale Scientifico con tanti piccoli astronauti

NAPOLI – Asono arrivati in visitaper compiere un avvincente viaggio tra le stelle e i pianeti.Sono i bimbiscuola dell’infanzia “Fedro” 5° Circolo Comunale di Napoli, giunti già perfettamente equipaggiati per visitaree assistere allo spettacolo di astronomia del Planetario.Un’emozione unica vederli vestiti dain occasione dell’avvicinarsi del, desiderosi di esplorare l’universo e imparare tante cose interessanti senza trascurare il divertimento, fondamentale alla loro giovane età.Voglia di apprendimento con entusiasmo e curiosità per vivere una esperienza ludico-didattica come insegna la mission di, che accompagna ogni giorno daanni la formazione culturale delle nuove generazioni.