A che ora Davide Ghiotto a Heerenveen | programma tv streaming In palio la Coppa del Mondo!

Domani, sabato 1° marzo,sarà tra i protagonisti dei 5000 metri uomini dell’ultima tappa delladeldi speed skating a(Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio olandese, il veneto andrà in caccia delladi specialità nelle prove “distance”, ma per centrare l’obiettivo non si potranno fare calcoli.arriva all’appuntamento con sei lunghezze di margine sul norvegese Sander Eitrem. L’azzurro si è imposto in due circostanze in quest’annata agonistica, lo stesso discorso vale per lo scandinavo. Nel caso in cui Eitrem dovesse imporsi in Olanda e il nostro portacolori concludere al secondo posto, sarebbe il norvegese a trionfare pur concludendo a pari punti nella classifica generale. In quest’eventualità, Eitrem si ritroverebbe con più successi dell’italiano (3 vs 2).