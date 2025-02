Lanazione.it - A casa ha dell'hashish suddiviso in dosi, 23enne denunciato dai carabinieri

La Spezia, 28 febbraio 2025 – Idel nucleo operativo e radiomobilea Compagniaa Spezia, questa notte, nel corso di un’attività di pattugliamentoa zona di piazza Brin, hanno controllato undomiciliato alla Spezia. Il giovane, dall’atteggiamento assunto durante l’identificazione, ha insospettito i militari che, ritenendo potesse occultareo stupefacente, hanno ritenuto di perquisirlo. In effetti il sospetto si è rivelato fondato dato che è stato trovato in possesso di uno spinello confezionato con, di un altro grammo die di circa 1 grammo di cocaina. La perquisizione, estesa alla sua, ha consentito il rinvenimento di altri 3 grammi disuddivisi in. Il giovane è stato, in stato di libertà, alla Procuraa Repubblica del Tribunalea Spezia e nel contesto è stata sequestrata anche la somma di 210 euro ritenuta il provento’attività di spaccio.