90enne rimprovera un ragazzo di 22 anni: aggredito brutalmente, finisce in ospedale col femore rotto

Un uomo di 90è finito incoldopo essere statoda undi 22per una lite scoppiata per banali motivi. Il fattaccio si è verificato due giorni fa a Sestri Levante, in provincia di Genova.L’aggressioneAl momento non sono ancora del tutto chiare le dinamiche della lite, ma sembra che ilabbiato il22enne. Il giovane non solo non avrebbe accettato il rimprovero, ma si sarebbe scagliato violentemente contro l’anziano colpendolo con un pugno in volto e facendolo cadere a terra, benché si trattasse di una banale discussione nata per futili motivi.Dopo l’allarme sul posto sono sopraggiunti i sanitari dell’1-1-8, che hanno soccorso ile trasportato all’di Lavagna, dove il giorno dopo è stato operato per ridurre la frattura dele per il trauma al volto.